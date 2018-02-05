Наталья Костенко: «Народный фронт не согласен с позицией правительства по вопросу сохранения за должниками прожиточного минимума»

Правительство РФ направило в Госдуму официальный отзыв на проект поправок в закон «Об исполнительном производстве», которые внесли на рассмотрение нижней палаты парламента активисты Общероссийского нродного фронта. В отзыве кабмин не поддержал предложение ОНФ сохранить гражданам прожиточный минимум при удержании из зарплат и пенсий банковских и других долгов. Сейчас несовершенство законодательства позволяет забирать в счет уплаты долга до половины регулярного дохода, в результате граждане часто остаются без средств к существованию. Эксперты ОНФ считают аргументы правительства РФ необоснованными и призывают изменить позицию по этому вопросу. Разработанным законопроектом активисты Народного фронта предлагают ликвидировать пробел в законодательстве, который по сути нивелирует положение статьи 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, прямо гарантирующее сохранение прожиточного минимума за должниками при взыскании долгов. В результате суды позволяют оставлять должнику прожиточный минимум лишь при единовременном изъятии у него наличных денег. На ежемесячные принудительные списания эта норма не распространяется. Получается парадоксальная ситуация, когда государство считает неправильным оставлять человека без средств к существованию один раз, но считает возможным делать это на системной основе. Правительство в своем отзыве сообщает, что у должника есть возможность обратиться в суд с заявлением о рассрочке или отсрочке исполнения судебного решения. Но эксперты ОНФ проанализировали судебную практику на этот счет и выяснили, что в 80% случаев суды отказывают заявителям в удовлетворении таких просьб. При этом они игнорируют позицию Конституционного суда РФ, который считает, что должнику нужно сохранять минимум имущества для жизни. Также, по мнению правительства, в законопроекте Народного фронта не определено, кто и в каком порядке будет рассчитывать размер совокупного дохода должника, который останется после удержаний. Это замечание вызывает еще большее недоумение у экспертов ОНФ, так как закон «Об исполнительном производстве» уже сейчас предоставляет приставам достаточный инструментарий для определения точного размера доходов конкретного гражданина, а размер прожиточного минимума в каждом регионе – это открытая информация. На совещании в Госдуме в ноябре 2017 г. представители Федеральной службы судебных приставов сообщили, что исполнение законопроекта ОНФ потребует лишь усовершенствовать автоматизированную базу службы. Нужно будет добавить функцию, которая будет в автоматическом режиме определять прожиточный минимум для конкретного должника с учетом региона и его принадлежности к трудоспособному населению или пенсионерам. При этом поправки ОНФ к закону не запрещают приставам проводить взыскания по иным направлениям. Например, если должник скрывает свою истинную зарплату, приставы могут изымать у него имущество - счета в банках, недвижимость, автомобили и пр. Кроме того, закон не распространяется на имеющие особую социальную значимость обязательства - взыскание алиментов на детей, возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца и ущерба от преступления. По этим основаниям деньги будут списываться по-прежнему без учета прожиточного минимума должника. Зато, по мнению экспертов ОНФ, законопроект очень поможет тем гражданам, которые, например, задолжали банкам и микрофинансовым организациям. Поправки Народного фронта актуальны для многих граждан России. Согласно Кредитной карте РФ, которую составляют эксперты ОНФ на основе данных Центробанка РФ и Росстата, общий объем кредитов, которые взяли граждане, на 1 октября 2017 г. достиг исторического максимума и составил 11,6 трлн руб. Из этой суммы просроченная задолженность граждан составляет 873,9 млрд руб. (или 7,5%). Большинство этих кредитов банки выдали без достаточного финансового обоснования. Об этом говорят данные Федеральной службы судебных приставов: в 2016 г. приставы завершили 2 млн. исполнительных производств по причине того, что с должников нечего взять. Примерно такие же результаты получились и за 2017 г. «Мы не увидели в отзыве правительства ни одного внятного аргумента, который бы ставил нашу инициативу под сомнение, - ни юридического, ни концептуального характера, - подчеркнула член Центрального штаба Народного фронта, координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко. – Для нас очевидно, что позиция чиновников кабмина обусловлена лишь принципиальным нежеланием разобраться в острой для граждан проблеме. Люди, которые получают небольшие зарплаты и пенсии, не должны оставаться без средств к существованию. Авторы отзыва не видят проблему так, как видим ее мы, и потому так легко игнорируют интересы наименее обеспеченных и при этом широких слоев населения. Россия по Конституции РФ - социальное государство. Гражданский процессуальный кодекс РФ также гарантирует жителям нашей страны прожиточный минимум. Экспертный совет Центробанка РФ, куда входят представители крупных банков, микрофинансовых организаций, страховщиков, данную инициативу поддержал. О защите прав заемщиков неоднократно высказывался президент России. И мы не намерены отказываться от идеи законопроекта и призываем к конструктивному диалогу все заинтересованные стороны, в том числе кабинет министров».