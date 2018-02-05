В УФСИН России по Краснодарскому краю подвели итоги историко-патриотического проекта «Акция памяти -2017»

В Акции памяти-2017, посвященной освобождению оккупированной территории Краснодарского края и Республики Адыгея в 1942-1943 годах от немецко-фашистских захватчиков, принимали участие ветераны и сотрудники Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Краснодарскому краю, Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, Управления федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю, Главного управления федеральной службы войск национальной гвардии по Краснодарскому краю, представители краевого министерства образования, науки и молодежной политики, общественных объединений, преподавательский состав и учащаяся молодежь образовательных учреждений, отдельные энтузиасты-краеведы.

Акция памяти проводится уже на протяжении семи лет, с каждым годом привлекая к себе новых последователей. Растет общественная значимость Акции и вклад ее участников в сохранение культурно-исторического наследия и духовно-патриотического воспитания подрастающего поколения. В конце 2017 года самые активные участники Акции сталилауреатами премии администрации Краснодарского края «Общественное признание» в номинации «Гражданская инициатива». Особую актуальность этот историко-патриотический проект приобретает в 2018-м – в год 75-летия освобожденияКубани от фашисткой оккупации.

Организатором и идейным вдохновителем Акции стал Олег Борисович Марченко, заместитель председателя ветеранской организации УФСИН России по Краснодарскому краю, чей дед, майор НКВД Филипп Иванович Марченко, погиб в душегубке в 1943 году, в поселке Заречном Выселковского района. Большой личный вклад в развитие проекта внес недавно ушедший из жизни активист регионального ветеранского движения, подполковник внутренней службы в отставке Завен Грантович Чарахчан, предложивший расширить географию Акции памяти.

По традиции Акция памяти она начинается Уроком мужества с учащимися краснодарской средней школы №2, на мемориале-памятнике 13 тысячам краснодарцам - жертвам фашистского террора - в Чистяковской роще краевого центра.

Продолжается Акция в поселке Заречном Выселковского района, где в душегубке погибли 342 пациента местной психоневрологической больницы, в селе Суворовском Усть-Лабинского района, где от рук фашистов смерть приняли 42 ребенка из детской больницы, в Ейске, где в душегубке были замучены 214 детей, больных костным туберкулезом. В сентябре 2017 года участники Акции впервые посетили Республику Адыгея, аул Тахтамукай - почтили память более 400 жертв фашизма, похороненных на местном Мемориале. В ноябре участники Акции памяти прибыли в станицу Гостагаевскую Анапского района, в которой погибли в душегубке 106 жителей с детьми, а в местной школе состоялся Урок мужества, на котором

выступили с воспоминаниями ветераны труда, в годы войны бывшие подростками и помнящими зверства фашистских оккупантов.

В прошедшем году также впервые организаторы Акции посетили Шаумянский перевал в Туапсинском районе. В памятных мероприятиях участвовали ученики средних школ №№31, 32, 38 из сел Шаумян, Горное и Гойтх. Состоялся траурныймитинг на Мемориале «Пядь земли», где нашли последний приют более 2000 тысяч бойцов Красной Армии.

В ходе Акции в присутствии местных жителей проводились крестные ходы с участием духовенства, траурные митинги-реквиемы, Уроки мужества, панихиды по безвинно погибшим, минуты молчания.

В заключительной части подведения итогов Акции памяти-2017, прошедшего в актовом зале УФСИН России по Краснодарскому краю, состоялась торжественная церемония награждения ее наиболее активных участников. Им вручили благодарственные письма от Совета при главе администрации(губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, почетные грамоты и памятные медали от Советов ветеранов правоохранительных органов региона.В числе награжденных были ветераны и сотрудники УИС, представители общественного совета при УФСИН.

В завершении мероприятия перед присутствующими с совместной концертной программой выступили сотрудники вокально-инструментального ансамбля «Форпост» УФСИН России по Краснодарскому краю и артисты Культурного центра ГУ МВД России по Краснодарскому краю.