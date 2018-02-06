Россияне всю неделю смогут по вечерам наблюдать МКС

Международную космическую станцию (МКС) можно будет наблюдать с территории России в течение всей недели, сообщили журналистам в понедельник в Московском Планетарии.

«С 5 по 13 февраля 2018 года продлится период вечерней видимости МКС над Россией. Международную космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после 18.00 в виде яркой быстро двигающейся звезды», — говорится в сообщении планетария.