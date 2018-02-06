Стало известно, когда в Краснодаре начнется массовый ремонт дорог

В текущем 2018 году в городе предстоит привести в порядок 66 участков дорог. В числе самых масштабных проектов два путепровода — по Офицерской (Зиповское кольцо) и Тихорецкой в районе Восточно-Кругликовской. Также будет завершён капитальный ремонт Садового моста, состоянием которого краснодарцы как раз остались не довольны после открытия одной из проезжих частей.

В мэрии состоялось аппаратное совещание, на котором градоначальник Евгений Первышов обозначил предстоящие задачи:

— В 2018 году предстоит выполнить большой объем дорожных работ, и крайне важно, чтобы подрядчики к ним приступили как можно раньше с началом теплого весенне-летнего периода. Безусловно, пик активности важно организовать в летний период, когда нагрузка на улично-дорожную сеть минимальна.

Следует отметить, что данные поручения имеют особую актуальность по итогам опыта, приобретенного в 2017 году. По некоторым объектам произошел срыв сроков сдачи. Так, например, ремонт ул. Новороссийской до сих пор не могут завершить из-за погодных условий и даже пришлось переделывать отдельный её участок. Чиновники уточняют, что здесь работы ведутся уже в рамках реализации краевой программы. А закрытие для движения Садового моста осенью, когда горожане вернулись из отпусков и на учебу приехали студенты, буквально изобличило несовершенства улично-дорожной сети краевой столицы.

И.о. директора городского департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов сообщил, что заключить контракты с подрядчиками по итогам проведения электронных аукционов планируют к концу марта. Общая протяженность участков, которые отремонтируют в 2018 году в рамках реализации федеральной программы составляет практически 79 км. Ранее на сайте администрации был опубликован список.