Правительство Дагестана отправлено в отставку

Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и назначил временного председателя правительства региона, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Объявить об отставке правительства республики Дагестан, и возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики Дагестан на Карибова Анатолия Шамсутдиновича", - говорится в указе главы региона.

Карибов до последнего времени был врио первого зампредседателя правительства Дагестана.

Ранее в понедельник следователи "в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств" задержали прежнего врио председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, двоих его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова.

"В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы", - сказала тогда официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В свою очередь, осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что четверых высокопоставленных чиновников Дагестана этапируют в Москву.