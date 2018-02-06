Лучший курорт становится лучше

Крупнейший горный курорт России «Роза Хутор» завершил программу постолимпийского развития. Созданный к зимним Олимпийским играм 2014 года комплекс за несколько лет увеличил зону катания практически на 30 километров, протяженность горнолыжных трасс сегодня составляет 102 километра. Строительство новых канатных дорог позволило довести пропускную способность до 20 тысяч человек в день. Четырнадцать отелей курорта сегодня насчитывают практически три тысячи мест размещения.

- Последние несколько лет мы шли по пути экстенсивного развития, строили новые трассы, подъемники, открывали отели и рестораны. На курорте появился современный концертный зал, ледовый дворец, запущен целый ряд летних активностей. Сегодня здесь создано более трех с половиной тысяч рабочих мест. Пять лет подряд «Роза Хутор» признавался «Лучшим горнолыжным курортом России» по версии World Ski Awards. Однако, мы понимаем, что расти столь интенсивно все время – невозможно. Поэтому, завершая программу постолимпийского развития, курорт «Роза Хутор» приступает к реализации программы устойчивого развития, направленной на улучшение качества имеющейся инфраструктуры, совершенствование сервиса, расширение набора туристических продуктов и услуг, - отметил заместитель генерального директора по развитию курорта «Роза Хутор» Николай Шленцов.

Особое внимание в программе устойчивого развития курорта занимает забота об окружающей среде, включая сокращение потребления ресурсов, в том числе, электроэнергии, переработку мусора, сохранение исторического наследия региона, развитие экологического туризма. Так в ближайшие несколько лет специалисты горного комплекса планируют сократить расход электроэнергии на 10 процентов. Так мало? Учитывая, что в год курорт потребляет 55 миллионов кВт/ч, экономия – значимая. Добиться этого можно путем воспитания ответственного отношения персонала и гостей комплекса, а также постепенной модернизацией оборудования. Позаботится «Роза Хутор» об окружающей среде и путем снижения количества отходов, направляемых на утилизацию.

- Ежедневно на курорте образуется порядка 70 кубометров мусора, а в год это составляет более 25 тысяч кубометров. Практически половину из этой массы составляет вторичное сырье, которое может быть переработано. Мы организовали специальные площадки, и предложили отелям, ресторанам, арендаторам складировать на них картонные и пластиковые упаковки. Их мы передаем предпринимателям, которые занимаются переработкой сырья: из картона получаются топливные брикеты, из пенопласта гранулы для строительных блоков. Каждые два-три дня мы отправляем на переработку более 20 кубометров вторсырья. Мы не хотим, чтобы полезные отходы отправлялись на свалку и работаем, чтобы объемы мусора для утилизации – уменьшались, - подчеркнул директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта Дмитрий Колосов.

Предусмотрены в программе устойчивого развития «Роза Хутор» и инициативы, направленные на охрану животного мира. В зоне, где располагается курорт, обитают девять видов земноводных, 20 видов пресмыкающихся, 26 видов рыб, включая краснокнижного черноморского лосося, 86 видов млекопитающих, в том числе крупнейшую в сочинском национальном парке группировку серн, 230 видов птиц и пять тысяч видов насекомых. На территории курорта можно увидеть 960 видов горных растений.

- Начиная с 2007 года «Роза Хутор» активно поддерживает программу возрождения переднеазиатского леопарда на Кавказе. Мы тщательно мониторим и заботимся о животных, обитающих на территории курорта. Специально для белок и птиц установлены домики, где они могут найти зимой пропитание, для копытных раскладываем солонцы и сено. Уже несколько лет специалисты курорта занимаются сохранением черноморского лосося – кумжи. Ежегодно в Мзымту выпускаются мальки этой рыбы. Сегодня наша инициатива выходит на новый уровень, мы начинаем сотрудничество с научным сообществом, с институтом имени Северцова, для всестороннего исследования и сохранения кумжи, - поделился Дмитрий Колосов.

Для того, чтобы «зеленые» богатства сочинского курорта не превращались в своеобразный музей под открытым небом и были доступны туристам, на курорте «Роза Хутор» запланировано создание целой сети экологических маршрутов. Это, по сути, возродит традиции горного туризма, которым в советское время занимались миллионы. Уже этим летом гостям курорта будут доступны три новых экомаршрута, каждый протяженностью по 10 километров.

- Мы хотим, чтобы горные походы представляли не только спортивный интерес, но благодаря им, наши гости узнавали об уникальной природе Кавказа, учились ее беречь. Для этого на курорте «Роза Хутор» будет создан специальный Центр экологического туризма, - рассказал Дмитрий Колосов.

Особое место в устойчивом развитии крупнейшего российского курорта «Роза Хутор» занимают социальные инициативы. Так, начиная с декабря 2017 года, на горном комплексе работает всероссийская программа терапевтического спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Лыжи Мечты». Благодаря занятиям горнолыжным спортом по специально разработанной методике дети с церебральным параличом сложной формы начинают стоять и даже ходить, молчаливые ребята с аутизмом начинают разговаривать и проявлять эмоции, дети с синдромом Дауна учатся концентрации внимания.

- За месяц работы участниками занятий стали 30 ребят из разных российских регионов, было проведено более 140 часов занятий, - пояснили на курорте.

Первый этап программы устойчивого развития «Роза Хутор» рассчитан на три года. Многие шаги к тому, чтобы «Лучший горнолыжный курорт России» стал еще лучше уже сделаны.

Ирина СИЗОВА