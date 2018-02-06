Апелляцию таксистов-нелегалов отклонили

Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение суда первой инстанции по делу «Red Taxi».

Данный сервис в Горячем Ключе появился весной 2017 года. С этого времени резко увеличилось количество жалоб на ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров. В ходе проверки оказалось, что фирма не имеет разрешения на осу-ществление деятельности.

При проведении совместных рейдовых мероприятий администрации города, Мин-транса, прокуратуры, полиции и налоговой службы было установлено, что деятель-ность по оказанию услуг данного такси осуществлялась водителями на личных автомобилях, без разрешения на занятие предпринимательской деятельностью и не состоящих в трудовых отношениях с данной организацией.

Сотрудники сервиса нарушали требования к режиму труда и отдыха, не проходили ежедневный предрейсовый медицинский осмотр, никто не контролировал техниче-ское состояние транспорта. По результатам проверок администрацией и прокурату-рой города в Горячеключевской городской суд были направлены иски в защиту неопределённого круга лиц, которые впоследствии объединены в одно производ-ство.

Решением Горячеключевского городского суда от 19 сентября 2017 года сервису приёма заказов «Red Taxi» запрещено предоставление диспетчерских и информаци-онных услуг лицам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа легковым такси и не имеющим разрешение на занятие данным видом деятельности. Также фирма не может размещать и распространять любым способом рекламу своей деятельности на территории Горячего Ключа.

Решение суда ответчиков не устроило, и они обратились в краевую инстанцию. Однако апелляционным определением Краснодарского краевого суда года решение Горячеключевского суда оставлено без изменения, а жалоба ответчика - без удовле-творения.