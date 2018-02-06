В Краснодарском крае перед судом предстанет житель города Геленджика, который обвиняется в угоне водного транспорта

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, жителя города Геленджика, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 211 УК РФ (угон судна водного транспорта, а равно захват такого судна в целях угона).



По версии следствия, 04 ноября 2017 года, в 16 часов, 33-летний мужчина, находясь на стоянке яхт-клуба «Витязь» в городе Геленджике Краснодарского края угнал парусно-моторную яхту «Карина» и с тремя знакомыми, с целью покатать их, отошел от причала и направился вдоль берега в район гидробазы города Геленджика.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан