В Краснодаре бывший сотрудник таможни подозревается в получении взятки

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативно-розыскного отдела Краснодарской таможни, подозреваемого в получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, сотруднику таможни стало известно о намерении местным жителем осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере торговли незаконно перемещенным через таможню табаком и неоплате им государственной пошлины. 29 декабря 2017 года он в ходе встречи с мужчиной предложил передать ему взятку в размере 50 тысяч рублей за непроведение оперативно-розыскных мероприятий и несоставление материала в отношении гражданина для дальнейшего привлечения к административной ответственности. Мужчина согласился и перевел 15 тысяч рублей на карту знакомого сотрудника таможни, не осведомленного о преступных намерениях последнего. Спустя несколько дней мужчина встретился с фигурантом и лично передал ему еще 10 тысяч рублей, а 23 января 2018 года вновь перевел на банковскую карту оставшуюся сумму денег. Между тем, осознав незаконность своих действий, мужчина сообщил о произошедшем в территориальный следственный отдел СКР.

В настоящее проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.