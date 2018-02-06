Академией ФСБ Российской Федерации организуются Межрегиональные олимпиады школьников

Академией Федеральной службы безопасности Российской Федерации (г. Москва) организуются Межрегиональные олимпиады школьников на безе ведомственных образовательных организаций ФСБ России. Они проводятся по следующим профилям – математика, русский язык, физика, обществознание, иностранный язык.

Все олимпиады (за исключением профиля - русский язык) включены в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки России на 2017/2018 учебный год. В соответствии с законодательством в сфере образования вузы вправе представлять льготы при поступлении победителям и призерам олимпиад из Перечня. Правилами приема в Академию ФСБ России возможность предоставления указанных льгот предусмотрена.

Подробная информация в сети Интернет размещена на официальном сайте Академии ФСБ России http://academy.fsb.ru.

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю

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