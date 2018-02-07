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Продукцию учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю представили на городской выставке-ярмарке выходного дня

Среда, 07 февраля 2018 00:22
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При поддержке Администрации Краснодарского края в самом центре Краснодара прошла выставка-ярмарка потребительских товаров. На ней представили образцы товаров народного потребления и сувенирной продукции исправительные учреждения УФСИН России по Краснодарскому краю.

На выставке реализовывались кухонная утварь и сувенирная продукция. Жители и гости краевого центра остались довольны представленным ассортиментом, с удовольствием приобретали сувенирную продукцию. Особую популярность вызвали изделия ручной работы. Порадовали и цены на представленные товары.

Выставочные площади учреждениям УФСИН России по Краснодарскому краю были предоставлены на безвозмездной основе.

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