Прокуроры ведут прием

Организация работы по приему граждан подтверждает эффективность правозащитной деятельности прокуратуры, высокий ее авторитет у населения края.

На постоянной основе принимаются меры по повышению эффективности приема граждан.

Анализ работы в данном направлении показывает, что для граждан личный прием, в том числе руководителями прокуратуры, является одной из возможных форм защиты своих прав и интересов.

В 2017 году в органах прокуратуры края принято свыше 56 тысяч человек. По каждому обращению, принятому на приеме, проведена проверка, о результатах проинформированы заявители.

Нередки случаи нарушения федерального законодательства и государственными органами, в том числе и прав пенсионеров.

Так, в ходе личного приема прокурора края в доме-интернате для престарелых и инвалидов, обратилась 80-летняя постоялица, с доводами о незаконном начислении земельного налога.

По результатам проведенной проверки установлено, что земельный участок заявителю не принадлежал, сумма налога начислялась необоснованно.

Прокурором Темрюкского района приняты меры реагирования, в результате которых задолженность по земельному налогу списана.

На постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением конституционных прав граждан.

Так, на личном приеме прокурора края обратилась жительница Сочи с доводами о нарушениях, допущенных в ходе предварительного следствия, повлекших незаконное осуждение её сына.

Проверкой установлено, что в результате конфликта, произошедшего в Хостинском районе г. Сочи в 2012 году, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение вреда средней тяжести), по которому в последствии вынесен обвинительный приговор в отношении Виталия Софронова.

По поручению руководства прокуратуры края и.о. начальника управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД прокуратуры края организована процессуальная проверка в следственных органах края.

В настоящее время по факту фальсификации медицинской документации, послужившей основанием для вынесения обвинительного приговора в отношении сына заявителя, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу).

Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле.