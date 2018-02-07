До миллиона болельщиков ждут в Сочи на игры Чемпионата мира по футболу, который пройдет в нашей стране с 14 июля по 15 июня. Об этом рассказал заместитель главы Сочи Сергей Юрченко.

- Город Сочи может единовременно принять 200 тысяч человек. С учетом высокого сезона, мы получаем и так большую загрузку, но при этом оставляем возможность прибытия 45 тысяч человек на стадион — это непосредственно зрители, - сказал Сергей Юрченко.

На сочинском стадионе «Фишт» будет сыграно шесть матчей. Встречи группового этапа пройдут 15, 18, 23 и 26 июня, 1/8 финала — 30 июня, 1/4 финала — 7 июля.

- По предварительным расчетам мы будем получать до 60 тысяч человек в дни матчей, и по 40 тысяч болельщиков будут оставаться в Сочи вне времени, когда проходят игры, - пояснил заместитель мэра.

Готовится Сочи и к приему «особенно активных» поклонников футбола. В соответствие со стандартной мировой практикой обеспечения безопасности футбольных матчей на стадионах мундиаля создадут специальные изоляторы для буйных болельщиков. Помещения будут достаточно просторными — не менее четырех метров на человека, в комнатах установят вентиляцию, диван и соблюдут некоторые другие условия. В зависимости от половой принадлежности болельщики будут содержаться раздельно. Из специально отведенных помещений правонарушителей заберут в ОВД и оформят штраф.

Ирина СИЗОВА