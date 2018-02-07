В Армавире перед судом предстанет бывшая председатель садоводческого товарищества

Следственным отделом по городу Армавиру краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей председателя правления садоводческого некоммерческого товарищества «Автомибилист». Она обвиняется в присвоении и растрате вверенного имущества (ч.3 ст.160 УК РФ) и даче взятки должностному лицу (ч.3 ст.291 УК РФ).

По версии следствия, в период с января 2016 года по март 2017 года при приеме денежных средств от членов садоводческого товарищества, предназначенных для оплаты коммунальных платежей, а также членских и вступительных взносов, обвиняемая не в полном объеме внесла сведения о полученных ею деньгах в кассовую книгу. Тем самым женщина присвоила более 160 тысяч рублей, после чего допустила растрату на сумму 11 тысяч рублей. В этой связи члены садоводческого товарищества обратились с заявлением в полицию. В свою очередь, обвиняемая, находясь в кабинете оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по городу Армавиру, который проводил проверку по сообщению о преступлении, попросила за взятку не привлекать ее к уголовной ответственности. Об этом сотрудник полиции сообщил своему руководству. 11 июня 2017 года после того, как женщина передала полицейскому 70 тысяч рублей, ее дальнейшие действия были пресечены.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.