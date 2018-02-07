72 тысячи отдыхающих прошли курсы лечения и реабилитации в санаториях Горячего Ключа в 2017 году

Итоги работы оздоровительных программ подвел накануне Совет врачей санаторно-курортного комплекса.

Исследовательская работа, повышение квалификации врачей, внедрение новых технологий и, как итог – успешное лечение пациентов. Из всех отдыхающих, посетивших санатории курорта в 2017 году, свыше 98% вернулись домой с улучшенным состоянием здоровья.

Эффективность работы, по мнению специалистов – результат сочетания ряда факторов: профессиональные кадры, техническое оснащение и непрерывная работа по улучшению системы оздоровления. Так, за минувший год на базе санаториев Горячего Ключа было внедрено 30 оздоровительных методик. В дополнение санаторий «Предгорье Кавказа» получил патент РФ на программу по ранней реабилитации больных после операций на органах пищеварительной системы.

На сегодняшний день здравницы Горячего Ключа продолжают пользоваться популярностью среди отдыхающих со всех уголков нашей страны, а также из зарубежья. Наибольший спрос – по-прежнему среди лечебных методик трех направлений: болезни опорно-двигательного аппарата, пищеварительной системы и системы кровообращения. В последнее время набирает популярность грязелечение. А охват процедурами на основе минеральной воды составляет 100%.

Несмотря на повседневную занятость, врачи курорта не прекращают научно-исследовательскую работу, отслеживают тенденции в мире науки и стараются перенять и внедрить все то, что будет полезно отдыхающим. В завершение конференции члены Совета обсудили перспективу издания сборника научных трудов курортологов города к предстоящему юбилею – в следующем году Горячему Ключу исполнится 155 лет. Этот год будет ознаменован для курорта еще одной памятной датой – в 2019-м исполнится 300 лет со дня образования санаторно-курортного дела в России.