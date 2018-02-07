Запрет на управление авто пробудил совесть

Всего несколько дней понадобилось неплательщику алиментов из Красноармейского района Краснодарского края, чтобы полностью оплатить долг на сумму порядка 200 тысяч рублей. Стимулом для расплаты стала угроза лишения должника любимого «железного коня».



Мужчина на протяжении нескольких месяцев не оплачивал средства на содержание несовершеннолетнего ребенка. В результате накопился долг в размере 191 тысяча 665 рублей.



Судебные приставы Красноармейского районного отдела предупреждали должника, что при дальнейшем игнорировании своих обязанностей в отношении него будут применены меры принудительного характера, однако безответственному отцу тогда всё было нипочем. Он преспокойно ездил по своим делам на автомобиле. Причем арестовать транспортное средство представители закона – машина официально должнику не принадлежала. Тогда судебный пристав вынес постановление об ограничении должника в пользовании специальным правом на управление транспортными средствами.



Как только мужчина узнал о том, что выбыл из числа автолюбителей, его отношение к ситуации поменялось. Он появился на пороге Красноармейского отдела судебных приставов с документами, свидетельствующими о погашении задолженности в полном объеме и ходатайством об отмене постановления об ограничении в пользовании специальным правом.