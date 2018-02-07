Приставы обсудили повышение эффективности организации работы в судах

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошло совещание по актуальным вопросам организации работы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В нем приняли участие 47 старших подразделений судебных приставов по ОУПДС со всего Краснодарского края.



На повестке дня стояли вопросы, освещающие различные аспекты деятельности организации установленного порядка деятельности судов. Это, прежде всего, охрана зданий судов, судей и участников процесса; организация специализированной подготовки приставов по ОУПДС; осуществление принудительных приводов граждан в суды. Отдельной темой обсуждались вопросы административной практики. Также вниманию участников совещания предлагалась проблематика процесса выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации.



В заключение мероприятия было уделено внимание иным актуальным вопросам по организации служебной деятельности судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Краснодарского края.