В Краснодарском крае перед судом предстанет бывший начальник кинологического отдела Новороссийской таможни за злоупотребление должностными полномочиями

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника кинологического отдела Новороссийской таможни. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).



По версии следствия, обвиняемый, преследуя цель не оплачивать расходы по строительству и ремонту его домовладения, расположенного в городе Новороссийске, в период времени с февраля по ноябрь 2016 года отдавал своему подчиненному - главному государственному таможенному инспектору, распоряжения о проведении вышеуказанных работ у себя дома, при этом незаконно освобождал его от выполнения должностных обязанностей. Кроме того, обвиняемый вносил не соответствующие действительности данные о фактически отработанном таможенным инспектором времени в табели учета рабочего времени и предоставлял их в бухгалтерию Новороссийской таможни для расчета и выплаты денежных средств. В результате злоупотребления должностными полномочиями бывший начальник кинологического отдела причинил имущественный ущерб Новороссийской таможне в виде переплаты денежных средств на сумму 16 767 рублей.



В настоящее время уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного приговора и последующего направления в суд.



Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан