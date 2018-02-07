«Краснодар Водоканал» опубликовал список управляющих компаний-должников

В рамках информационного проекта по определению рейтинга добросовестных абонентов и выявлению злостных неплательщиков «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает публиковать списки должников за услуги водоснабжения и водоотведения среди юридических лиц, сведения о которых размещаются на сайте предприятия.



Список добросовестных потребителей среди организаций, как правило, меняется мало. Своевременно и в полном объеме услуги краснодарского водоканала оплачивают ООО "Управляющая компания "Профи Сервис Плюс", ООО "Управляющая компания ЮРСК СЕРВИС", ООО "Репино", ООО "Кубанская управляющая компания", ООО "Центр услуг по управлению жилыми домами", ООО "Управляющая компания "Комфорт Плюс", ООО Управляющая компания "Панорама", ООО "Жилсервис Юг", ООО "Паритет", ООО "Восточное", ООО "Жилищная компания "Комфорт Плюс", ООО " Управление по эксплуатации и ремонту-Кубань", ООО "СК Статус", ООО "Багратион", ООО УК "Жилстройсервис", ТСЖ "Юбилейное-2005", ООО "Репино 2", ООО "Хранитель", ООО "Управляющая компания "Академический", ООО Управляющая компания "Регион", ООО "Евразия Комфорт", ТСЖ "Лорис".



К сожалению, должники «Краснодар Водоканала» также неизменны. Из-за низкой платежной дисциплины этих потребителей, просроченная дебиторская задолженность на начало 2018 года составила 97 510 тыс. рублей. В список неблагонадежных управляющих компаний и ТСЖ, имеющих долги перед водоканалом, вошли: ООО "Управляющая Компания ЮГ", ООО "Управляющая компания Гарант", ООО УК "Доверие", ООО "РемСтройСервис", ООО "УК "Екатеринодар", ООО "УК ЖК "Портланд", ООО "Чистые пруды", ООО УК "Западная", ООО "Жилсервис", ООО УК " Наш родной квартал", ООО "УК "НашДом", ООО "УК"Чистые пруды", ТСЖ "Весна", ТСЖ "Эскориал", ООО УК "Наш квартал", ООО "Управляющая компания "Карасун плюс", ТСЖ "Центр", ТСЖ "Посад", ООО "УК "Радуга", ООО УК "Возрождение", ТСЖ "Солнечная аллея", ООО "Мегастрой-Комфорт", ТСЖ " Волховское", ТСЖ "Ленинский", ТСЖ "Черкасская 49", ТСН "Росинка", ООО "ЭкоСити", ООО "КраснодарФинСтрой", ТСЖ "Симф-26", УК "Прометей", ТСЖ "Первомайское", ТСЖ "Восточно-Кругликовская, 74".



«Мы благодарим всех добросовестных абонентов за своевременную оплату наших услуг, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. – И призываем всех остальных не копить задолженности, а своевременно передавать показания приборов учета для точного начисления объемов потребленных ресурсов».



Стоит отметить, что рост дебиторской задолженности может негативно отразится на эффективности выполнения производственной программы компании, так как деятельность водоканала напрямую зависит от своевременного получения средств за оказанные услуги.