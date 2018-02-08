Активисты ОНФ провели контрольный мониторинг состояния теплотрасс в Краснодаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае следят за состоянием теплотрасс административного центра региона. Общественники провели контрольный мониторинг состояния теплосетей в Краснодаре.

«На фоне сложившейся ситуации особо хочу отметить крайне неудовлетворительное внешнее состояние теплосетей в поселке Белозерный и РМЗ. Также сильную озабоченность вызывает состояние теплотрасс вблизи социально значимых объектов, таких как детские сады №98, №31 и средняя школа №6. Также опасное состояние у теплотрасс вблизи детского сада №167, СОШ №93 со стороны дома 146/5 по улице 40 лет Победы и СОШ №77 (поселок Белозерный)», – прокомментировал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Дмитрий Ковтуненко.

Еще в августе 2017 г. эксперты ОНФ инициировали первую проверку во всех районах города, повторив ее через месяц, но ситуация особо не изменилась и по сей день. Мониторинг проводился активистами региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни». Он выявил ряд серьезных нарушений, над устранением которых должны были поработать коммунальщики. Но за прошедший период значимых улучшений не обнаружилось, и в ходе повторного мониторинга проблемных объектов был сформирован антирейтинг районов города по состоянию теплотрасс.

Мониторингом были охвачены следующие микрорайоны города: Фестивальный, Черемушки, Гидростроителей, Комсомольский, улицы Московская и 40 лет Победы, Вавилова, РМЗ, поселок Белозерный, где и были выявлены недостатки.

«Цель проведения мониторинга – выявление аварийных теплосетей, а также теплотрасс, нуждающихся в срочном ремонте вследствие ветхого состояния или ненадлежащего содержания, – пояснила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб. – После завершения отопительного сезона будут подведены итоги, а выявленные и

нерешенные проблемы будут направлены в надзорные органы. Вопрос устранения выявленных нарушений общественники будут держать на контроле».

В ходе контрольных мероприятий по проверке качества исправления выявленных нарушений состояния теплотрасс в 150 многоквартирных домах сделаны определенные выводы: в 32 домах и социальных объектах были проведены работы по восстановлению целостности теплоизоляционного покрытия, устранению течей и восстановлению опор теплотрасс, в 26 совершены определенные попытки навести порядок с теплосетями, однако эксплуатирующие организации не завершили начатое. В числе таких объектов значится и дом №138 по улице Селезнева. По данному адресу в 2017 г. была реализована программа «Формирование современной городской среды». Во всех близлежащих домах с теплотрассами был наведен порядок, однако в данном доме теплоснабжающей организацией не была устранена течь и не восстановлена опора теплотрассы, имеющая опасный угол наклона.

В остальных 92 домах и социальных объектах к работам по восстановлению состояния теплотрасс даже и не приступали, хотя результаты предыдущего мониторинга, состоявшегося перед началом отопительного сезона, своевременно и в полном объеме были доведены до министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и администрации муниципального образования Краснодара.