Энергия гор

Беречь электроэнергию будут в горах Сочи. Реализацией необычной «зеленой» инициативы займется крупнейший российский курорт «Роза Хутор». Об этом стало известно в рамках презентации программы устойчивого развития олимпийского комплекса.

- Уникальная природа Кавказских гор, впечатления от нее – одна из причин, почему туристы со всего мира приезжают на курорт «Роза Хутор». Это настоящее богатство нашей страны. Поэтому мы уделяем огромное внимание сохранению окружающей среды, в том числе бережному использованию ресурсов, - отметил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Яркие впечатления от отдыха на горном курорте гостям обеспечивает не только природа. На «Роза Хутор» построено 102 километра горнолыжных трасс, работает 28 подъемников, открыто 14 отелей, чей номерной фонд превышает 3000 мест, самая крупная в Европе система искусственного оснежения трасс насчитывает более 430 снежных пушек. Общая площадь всех помещений на курорте составляет 100 тысяч квадратных метров, установлено почти 9000 приборов наружного освещения и проложено более 170 тысяч километров электрических сетей. На горном комплексе создано 3750 рабочих мест в 137 различных бизнесах. За 2017 год «Роза Хутор» принял более миллиона 700 тысяч туристов.

- «Роза Хутор» сегодня является самым крупным горным курортом России. В год потребление электроэнергии составляет 55 миллионов к Вт/час. В течение трех лет мы планируем сократить количество используемой электроэнергии на 10 процентов, - отметил Дмитрий Колосов.

Добиться этого специалисты курорта планируют путем воспитания ответственного отношения к потреблению электричества у персонала и гостей, а также постепенной модернизацией оборудования. Первые шаги по сбережению электроэнергии на «Роза Хутор» уже сделаны: несколько месяцев назад в уличных фонарях на набережной реки Мзымта началась замена газоразрядных ламп на светодиодные.

Ирина СИЗОВА