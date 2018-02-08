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В Сочи к ЧМ-2018 отремонтируют более 50 дорог

Четверг, 08 февраля 2018 08:36
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В список вошли 58 улиц. На 30 из них работы будут вестись за счет краевых средств с софинансированием из муниципального бюджета в размере 5%. Еще 28 объектов — это ямочный точечный ремонт, который оплатят из городской казны.К масштабным работам планируется приступить в марте, после проведения необходимых конкурсных процедур. Ремонт дорог завершится до 25 мая, когда вступит в силу указ президента об усилении мер безопасности в городах — организаторах ЧМ-2018.

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