Аэропорт Сочи стал лауреатом премии «Воздушные ворота России»

Награждение номинантов прошло в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации и аэропортов.

Международный аэропорт Анапы стал обладателем второй премии в категории «Аэропорт регионального значения до 2 млн пассажиров в год». По итогам года там обслужили почти 1,4 млн человек.



Всего в 2017 году аэропорты «Базэл Аэро» перевезли более 10,8 млн пассажиров. Основной рост пассажиропотока произошел не только за счет внутренних авиаперевозок, но и благодаря увеличению частоты полетов и открытию новых международных маршрутов.