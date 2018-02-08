Награждение номинантов прошло в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации и аэропортов.
Международный аэропорт Анапы стал обладателем второй премии в категории «Аэропорт регионального значения до 2 млн пассажиров в год». По итогам года там обслужили почти 1,4 млн человек.
Всего в 2017 году аэропорты «Базэл Аэро» перевезли более 10,8 млн пассажиров. Основной рост пассажиропотока произошел не только за счет внутренних авиаперевозок, но и благодаря увеличению частоты полетов и открытию новых международных маршрутов.
Аэропорт Сочи стал лауреатом премии «Воздушные ворота России»Четверг, 08 февраля 2018 08:40
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Награждение номинантов прошло в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации и аэропортов.
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