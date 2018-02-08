Утратившего связь с родственниками дагестанца выявили на российско-абхазской границе

47-летний житель Дагестана покинул родную республику несколько лет назад после семейного конфликта. Прервав все контакты с родными, он переехал на побережье Черного моря. Обеспокоенные родственники подали заявление о пропаже мужчины в полицию. Его объявили в федеральный розыск.

Только три года спустя мужчину выявили пограничники в автомобильном пункте пропуска Адлер. Он планировал выехать в Республику Абхазия, однако вместо зарубежной поездки попал в полицию. Жителя каспийского побережья передали инициаторам розыска.