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Утратившего связь с родственниками дагестанца выявили на российско-абхазской границе

Четверг, 08 февраля 2018 14:02
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47-летний житель Дагестана покинул родную республику несколько лет назад после семейного конфликта. Прервав все контакты с родными, он переехал на побережье Черного моря. Обеспокоенные родственники подали заявление о пропаже мужчины в полицию. Его объявили в федеральный розыск.

Только три года спустя мужчину выявили пограничники в автомобильном пункте пропуска Адлер. Он планировал выехать в Республику Абхазия, однако вместо зарубежной поездки попал в полицию. Жителя каспийского побережья передали инициаторам розыска.

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