Опубликован писок лауреатов IV Всероссийского конкурса журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость»

Общественный совет Фонда Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» провел заседание, на котором были определены 350 лауреатов Всероссийского журналистского конкурса ОНФ. Всего на конкурс было прислано более 5,5 тыс. работ из всех регионов страны.

Определены и Кубанские победители журналистского конкурса, ими стали восемь человек - это одни из самых ярких представителей профессии. Всего от Краснодарского края было направлено более 70 работ, в которых представители СМИ затронули важные для жителей города и края вопросы: ЖКХ, коррупция, благоустройство, ремонт дорог, экология, и ряд других направлений.

«Все лауреаты, а это 350 человек, будут награждены на площадке Медиафорума ОНФ и получат премии», — заявил председатель общественного совета Фонда ОНФ «Правда и справедливость», депутат Госдумы Николай Будуев. По его словам, работы, присланные на конкурс, отличаются профессионализмом и глубокой проработкой тем: «Мне как журналисту отрадно видеть интересные журналистские расследования, репортажи, которые сделаны людьми, являющимися мастерами своего дела. Мы видим серии публикаций, в которых поднимается какая-то проблема, затем появляется реакция со стороны органов власти, институтов гражданского общества, и потом появляется результат. Когда решаются конкретные проблемы конкретных людей – это самое главное».

Лауреаты журналистского конкурса ОНФ от Краснодарского края поделились своими впечатлениями и эмоциями:

· Адамова Марина (заместитель главного редактора газеты «Кубань сегодня»): - «Я в журналистике более 20 лет и все это время работаю в любимом издании, одновременно занимаясь педагогической деятельностью. Лауреатом премии журналистского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость» стала во второй раз, представив на суд жюри материал о развитии массового спорта на Кубани. Деятельность Общероссийского Народного Фронта сегодня является важной частью жизни российского общества, активистам ОНФ удается поднимать и, самое главное, решать самые насущные проблемы простых граждан.

Именно поэтому журналистам тоже стоит принимать активное участие в этом общественном движении!».

· Рокотянская Людмила (главный редактор районной газеты "Сельская жизнь"): - «Работу в этой газете начинала с деятельности в качестве внештатного корреспондента в 70-х годах прошлого столетия. Я не раз становилась победителем различных творческих конкурсов, в том числе и конкура "Золотой объектив". За проведением журналистского конкурса ОНФ следила внимательно, но участие принять решила впервые, очень уж злободневной оказалась тема. ОНФ обратил внимание на проблемы экологии. Для села сегодня борьба с мусорными свалками оказалась непреодолимой и я активно включилась в работу по освещению данного вопроса, а лучшие материалы отправила на конкурс.». Стоит отметить, что Людмила награждена медалью "За выдающийся вклад в развитие Кубани" третьей степени и медалью "Патриот России".

· Семилетов Сергей (редактор отдела новостей и спорта городской газеты «Армавирский собеседник»): - «Более 30 лет работаю в журналистике, из них 20 - в родной редакции, за это время успел стать победителем и лауреатом многих краевых и Всероссийских журналистских творческих конкурсов, в том числе «Золотого пера Кубани». Узнав о конкурсе журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость», и ознакомившись с его номинациями, решил участвовать в нем, поскольку само название конкурса и его номинации близки мне, как активному члену общества, журналисту, по духу и убеждениям. И я очень рад, что мои работы в номинации «Волонтерство», стали победителями творческого конкурса ОНФ.».

· Кащенко Алексей (первый заместитель главного редактора информационно-аналитического портала «ЯСНО»): - «Честно говоря, почти 25 лет в журналистике, но, когда последний раз участвовал в профессиональных конкурсах и не помню. А тут наш главный редактор Алексей Костылев надоумил – подай, говорит, свои статьи, да подай. Я отправил и победил. Неожиданно, конечно, и очень приятно. Рад также за своих кубанских коллег, ставших лауреатами конкурса».

· Варелиди Тамила (корреспондент «Народной газеты Северского района»): - «Родилась я в Грузии, но с пяти лет живу на Кубани и всей душой люблю наш край и болею за него. Моя нынешняя работа в «Народной газете Северского района» сполна даёт мне возможность говорить правду, нести реальную пользу для односельчан, а порой и помогать решать жизненно важные для них проблемы. Тематика «майских указов» президента России и, соответственно, журналистского конкурса ОНФ, мне очень близка, потому что затрагивает самые приоритетные темы нашей газеты – здравоохранение, образование, эффективное расходование бюджетных средств, борьба с коррупцией и так далее. Очень рада, что моя работа оценена экспертным советом Фонда «Правда и справедливость», но хочу сказать: это - общая заслуга всей нашей редакции, так как в той атмосфере свободы и независимости, которая у нас царит, просто невозможно писать всякую белиберду.».

· Дмитрий Мирошников (и.о. редактора «ФедералПресс» в ЮФО): - «Последние 10 лет занимаюсь журналистикой, но никак не рассчитывал на победу в конкурсе ОНФ «Правда и справедливость». Основной мотивацией было - сразится с «акулами пера», ведь список участников от Краснодарского края впечатлит любого. С интересом слежу за деятельностью регионального отделения Народного фронта, о них всегда есть что рассказать, поднимаются важные жизненные темы, решаются проблемы жителей Кубани. Не на словах, а на деле! Когда отправил на конкурс свою статью, посвященную году экологии, не мог поверить, что стану лауреатом. С удовольствием жду, когда поедем на «Медиафорум» вместе со своими коллегами, думаю нам будет что там обсудить.».

· Павел Кузнецов (ведущий программ телеканала "Кубань 24"): - «Связал жизнь с журналистикой в 2010 году во Владимире. Начинал с корреспондента, потом стал специальным корреспондентом и ведущим новостей. На телеканал "Кубань 24" пришёл в 2015 году. Не раз участвовал в различных региональных конкурсах. На Всероссийский конкурс журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость» свои материалы отправил впервые. Очень приятно, что мой материал про краснодарские самострои заметили. Ведь эта тема действительно очень злободневная и актуальная для Краснодарского края.».

· Дмитрий Бунтури (корреспондент газеты «Предгорье»): - «О конкурсе «Правда и справедливость» я впервые услышал на журналистской смене молодёжного форума «Таврида» в 2016 году. Потом на протяжении года в чате, созданном участниками «Тавриды», периодически всплывала тема конкурса. Когда «Правды и справедливости» стало слишком много в моей жизни, тогда я и решился на участие. Шутки шутками, но настоящей правды и реальной справедливости в окружающем мире, обществе частенько не достаёт. Хочется жить по-человечески, в чистоте и порядке, который должен быть во всех сферах жизни. И чем больше тех, кто добивается правды и справедливости, тем лучше и пригоднее для счастья, любви, самореализации и подвигов окружающий мир, тем он порядочнее. Поэтому спасибо ОНФ, что защищает правду и справедливость на столь высоком уровне, а также всем неравнодушным людям, для которых эти понятия близки. А такие, думаю, как раз и участвовали в конкурсе. Мне будет приятно оказаться в их компании!».

«Все лауреаты, а это 350 человек, будут награждены на площадке Медиафорума ОНФ и получат премии». На Медиафорум также будут приглашены победители совместного конкурса ОНФ и Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», старт которому был дан в декабре 2017 в ходе итогового «Форума Действий» ОНФ «РОССИЯ УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ». — заявил председатель общественного совета Фонда ОНФ «Правда и справедливость», депутат Госдумы Николай Будуев.