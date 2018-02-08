Кубанские приставы провели рейд по «кредитным» должникам

В Лабинском районе Краснодарского права судебные приставы в рамках взыскания задолженностей по кредитам провели рейд по злостным кредитным неплательщикам. Для большинства из должников визит представителей закона окончился арестом имущества.



Так, в доме лабинчанина, длительное время игнорировавшего кредитные обязательства в отношении ОАО «Сбербанк России», судебные приставы составили акт описи и ареста бытовой техники и мебели.



Еще один гражданин, допустивший накопление задолженности за пользование денежными средствами ПАО «СовкомБанк», также стал объектом внимания представителей закона. Приставы наложили арест на принадлежащий ему автомобиль «Ауди-80».



Теперь у должников два выхода из сложившейся ситуации – погасить накопленные задолженности в полном объеме, либо лишиться арестованного имущества, которое после подготовки соответствующих документов будет изъято и передано на принудительную реализацию. Средства от продажи поступят на счет кредитных организаций.