Приставы очищают набережную Новороссийска от самостроя

Около двух недель понадобится на то, чтобы в Новороссийске исполнилось решение суда по освобождению Центрального пляжа города-героя от самовольно возведенных строений. Это обусловлено значительным объемом работ, связанных с демонтажем целого комплекса зданий и строений.



В общей сложности сносу подлежат два пусковых комплекса, здания, сооружения площадью от 624 кв.м до 1376 кв.м. Изначально осуществить работу по демонтажу была обязана организация, которая и возвела незаконные строения – ООО «Канон», однако его руководство упорно игнорировало данные обязанности, невзирая на многочисленные штрафы, налагаемые судебными приставами Новороссийского городского отдела.



На очередном заседании Октябрьский районный суд г. Новороссийска возложил обязанности по сносу самовольно возведенных объектов на администрацию города-героя.



В настоящий момент работы по сносу идут полным ходом под контролем судебных приставов. Средства, потраченные на организацию демонтажа, впоследствии будут взысканы с ООО «Канон».