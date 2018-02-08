«Краснодар Водоканал» ведет реконструкцию объекта водоснабжения

ООО «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») проводит реконструкцию на водопроводно-насосной станции (ВНС) по ул. Рылеева. Объект мощностью 150 кубометров воды/час является водопроводным комплексом, подающим коммунальный ресурс в городские сети центральной части Краснодара, в том числе в 16 многоэтажных домов, детский сад № 10 и краснодарское президентское кадетское училище.



Мероприятие проводится специалистами водоканала в рамках реализации инвестиционной программы и направлено на повышение надежности систем водоснабжения города, обеспечение перспектив развития инженерной инфраструктуры и возможности подключения новых абонентов.



В ходе реконструкции сотрудники предприятия заменят на станции технологические трубопроводы и насосы, выполнят гидроизоляцию резервуаров чистой воды. В здании ВНС будет установлено современное оборудование с применением новейших энергосберегающих технологий, предусматривающих высокую энергоэффективность, а также применены передовые методы управления и автоматизации.



«В рамках инвестиционной программы в 2018-м году будет реконструирован и модернизирован еще ряд важных объектов, - говорит главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Андрей Потанин. - Реконструкция данной станции – яркий пример выполнения планов и обязательств предприятия, направленных на обеспечение надежности и качества обслуживания наших абонентов. При выполнении мероприятий основными критериями стали - обеспечение высокой технологичности и автоматизации процессов».