Перинатальный центр в Сочи будут строить круглосуточно

Напомним, что строительство началось еще в 2014 году, однако сроки сдачи объекта постоянно переносились. В прошлом году сменили подрядчика, после чего строительные работы пошли быстрее. На каждом этаже установили камеры видеонаблюдения, чтобы следить за строительством.
Сейчас работы идут в соответствии с графиком, для центра уже закупили необходимое оборудование. Практически во всех помещениях завершают отделку.
— К первому марта монтажные и отделочные работы должны закончиться, — рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Перинатальный центр в Сочи будут строить круглосуточноПятница, 09 февраля 2018 09:36
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Напомним, что строительство началось еще в 2014 году, однако сроки сдачи объекта постоянно переносились. В прошлом году сменили подрядчика, после чего строительные работы пошли быстрее. На каждом этаже установили камеры видеонаблюдения, чтобы следить за строительством.
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