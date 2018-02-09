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Перинатальный центр в Сочи будут строить круглосуточно

Пятница, 09 февраля 2018 09:36
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Напомним, что строительство началось еще в 2014 году, однако сроки сдачи объекта постоянно переносились. В прошлом году сменили подрядчика, после чего строительные работы пошли быстрее. На каждом этаже установили камеры видеонаблюдения, чтобы следить за строительством.

Сейчас работы идут в соответствии с графиком, для центра уже закупили необходимое оборудование. Практически во всех помещениях завершают отделку.

— К первому марта монтажные и отделочные работы должны закончиться, — рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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