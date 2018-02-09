На Кубани 9 февраля возможны дождь и снег

Температура воздуха ночью 2−7 °С, местами при прояснении до -2 °С, днем 5−10 °С, в южной половине до 14 °C. На Черноморском побережье временами дождь. Ветер юго-восточный, южный, 6−11 м/с, местами порывы 12−14 м/с, в районе Туапсе — Сочи местами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9 °С, днем 9−14 °С.



В Краснодаре ночью и утром дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5−10 м/с, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 °С, днем 10−12 °С.