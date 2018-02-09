К 2035 году население Кубани за счет мигрантов превысит 6 млн человек

По данным ведомства, на протяжении всего периода на Кубани смертность будет превышать рождаемость. До 2029 года прогнозируют сокращение количества родившихся в регионе детей — по итогам 2018 года их ожидается 64,4 тыс., а через десять лет показатель сократится до 58,5 тыс. Затем последует постепенный рост, а к 2035 году рождаемость прибавит 9%, достигнув 64 тыс. детей в год.



Смертность увеличится с 69,4 тыс. человек в 2018 году до максимальных 72,3 тыс. человек в 2029 году, а затем будет сохраняться примерно на одном и том же уровне. Все 17 лет в регионе ожидается естественная убыль населения: от 5,8 тыс. человек в 2018 году до 8,7 тыс. к 2035 году.



Численность населения Кубани продолжит расти за счет миграционного прироста. Однако в будущем число прибывших в регион будет уменьшаться. В 2018 году ожидают приток в 58,4 тыс. человек. В 2019 году он составит 47,7 тыс. человек. Минимальные показатели ожидаются в 2024 году — в регион приедет чуть более 30 тыс. человек. К 2035 году поток постепенно достигнет 31 тыс. человек.



В Краснодарском крае будет постепенно увеличиваться продолжительность жизни. По итогам 2018 года она составит почти 74 года, к 2025 году жители региона станут доживать до 76 лет, а к 2035 показатель должен достигнуть почти 79,5 лет, пишет РБК.