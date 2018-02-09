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Урок журналистской этики от известного в крае ведущего

Пятница, 09 февраля 2018 09:42
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Урок журналистской этики от известного в крае ведущего получили ученики Школы кино и телевидения в Горячем Ключе.

Известные журналисты, теле и радио ведущие, писатели Кубани - частые гости Школы кино и телевидения, открытой на базе городской Телерадиокомпании. На днях с юными журналистами Горячего Ключа встретился ведущий программы «Через край» телеканала «Кубань 24», залуженный работник культуры Кубани Сергей Кожанов.

Многолетний опыт работы в эфире и бесценный багаж знаний сделали его хорошим наставником и интересным собеседником для будущих «акул пера». Ребята буквально засыпали известного телеведущего вопросами. Работа в прямом эфире, этика в деятельности журналиста, имидж диктора и многие другие вопросы обсудили участники встречи. Помощь в организации мероприятия оказало управление образования администрации города Горячий Ключ.

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