Урок журналистской этики от известного в крае ведущего получили ученики Школы кино и телевидения в Горячем Ключе.

Известные журналисты, теле и радио ведущие, писатели Кубани - частые гости Школы кино и телевидения, открытой на базе городской Телерадиокомпании. На днях с юными журналистами Горячего Ключа встретился ведущий программы «Через край» телеканала «Кубань 24», залуженный работник культуры Кубани Сергей Кожанов.

Многолетний опыт работы в эфире и бесценный багаж знаний сделали его хорошим наставником и интересным собеседником для будущих «акул пера». Ребята буквально засыпали известного телеведущего вопросами. Работа в прямом эфире, этика в деятельности журналиста, имидж диктора и многие другие вопросы обсудили участники встречи. Помощь в организации мероприятия оказало управление образования администрации города Горячий Ключ.