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СЮЖЕТ ДНЯ

В Сочи на конкурсе «Лидеры России» начался управленческий день

Пятница, 09 февраля 2018 09:45
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На конкурсе «Лидеры России», проходящем в эти дни в Сочи, 9 февраля начался управленческий день. В этот день участникам предстоит продемонстрировать свои навыки как руководителя. Для этого все участники разобьются на малые группы, в которых конкурсанты будут решать сложные управленческие задачи.

Напомним, проект «Лидеры России» реализуется Высшей школой государственного управления в рамках проектной платформы «Россия - страна возможностей». На данном этапе встретились 300 самых активных участников отборочных туров, среди которых девять представителей Кубани.  

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