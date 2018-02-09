В Сочи на конкурсе «Лидеры России» начался управленческий день

На конкурсе «Лидеры России», проходящем в эти дни в Сочи, 9 февраля начался управленческий день. В этот день участникам предстоит продемонстрировать свои навыки как руководителя. Для этого все участники разобьются на малые группы, в которых конкурсанты будут решать сложные управленческие задачи.



Напомним, проект «Лидеры России» реализуется Высшей школой государственного управления в рамках проектной платформы «Россия - страна возможностей». На данном этапе встретились 300 самых активных участников отборочных туров, среди которых девять представителей Кубани.



