Самострой в Лоо не устоял

В Лазаревском районе г. Сочи полным ходом идут работы по сносу нескольких самовольно возведенных строений.

Местом действия стала окраина курортного посёлка Лоо. Здесь местный житель возвел на участке трёхэтажный дом с двухэтажной пристройкой. Всё бы ничего, да только документов, необходимых для строительства столь внушительного комплекса, у гражданина не было.



В результате администрация города Сочи подала иск. Суд признал объекты самовольно возведёнными. В рамках исполнительного производства о сносе самостроев судебные приставы Лазаревского районного отдела г. Сочи Управления ФССП России по Краснодарскому краю предприняли весь комплекс предусмотренных законом мер, направленных на понуждение гражданина к добровольному исполнению решения суда. Должник неоднократно привлекался к административной ответственности, в отношении него выносилось постановление о взыскании исполнительского сбора. Но тщетно, ни доводы разума, ни административные штрафы не смогли побудить владельца разобрать здания собственными силами. В конечном итоге суд по ходатайству судебного пристава-исполнителя возложил обязанности по сносу на стороннюю организацию.



Несмотря на вступившее в законную силу решение суда и исполнительное производство гражданин организовал своеобразную общественную кампанию в защиту самостроев. Несколько активистов по его призыву провели стихийный митинг на месте совершения исполнительных действий. Впрочем, «выступить живой стеной», как агитировал должник, никто из них не пожелал.



Тем не менее, для предотвращения возможных нештатных ситуаций, к исполнительным действиям были привлечены сотрудники МВД РФ, пожарные, а также судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Специализированного отдела оперативного дежурства г. Краснодара УФССП России по Краснодарскому краю. Ход сноса контролирует лично старший судебный пристав Лазаревского районного отдела г. Сочи А.В. Фоменко.



К настоящему моменту двухэтажная пристройка полностью снесена. Следует особо отметить, что строительная организация, осуществляющая снос, впоследствии выставит смету. Фигурирующая в ней сумма будет в полном объеме взыскана с владельца самостроев. Причем, с учетом привлечения бригады рабочих и спецтехники, а также вывоза строительного мусора, услуги организации обойдутся должнику существенно дороже, чем в случае, если бы он добровольно исполнил решение суда.