〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Аттестация государственных гражданских служащих

Пятница, 09 февраля 2018 14:51
Оцените материал
(0 голосов)

В Управлении ФССП России по Краснодарскому краю прошла первая в наступившем году аттестация государственных гражданских служащих.
55 работников Управления со всего края прибыли в Краснодар для того, чтобы подтвердить свою профессиональную квалификацию. Срок аттестации для каждого индивидуален – он зависит, прежде всего, от периода нахождения гражданского служащего в занимаемой должности. График аттестации на год заблаговременно готовится отделом государственной службы и кадров Управления.

Комиссия, в которую вошли начальники профильных отделов аппарата Управления, подробно изучала характеристики, данные «экзаменуемым» их непосредственными начальниками. В документах содержались сведения об основных результатах работы, личных и деловых качествах, а в некоторых случаях, и о дисциплинарных взысканиях. Решение по каждому работнику принималось коллегиально.

Заместитель главного судебного пристава Краснодарского края Ю.Ю. Кунин  провёл личное собеседование с каждым из прибывших работников. По результатам один из работников отправится получать дополнительное профессиональное образование на базе Учебно-методического центра Управления ФССП России по Ростовской области.

Аттестацию успешно прошли 46 государственных гражданских служащих. Остальным представится возможность «пересдать экзамен» в апреле.

Прочитано 26 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Самострой в Лоо не устоял В Краснодаре бывший директор инжинириговой компании подозревается в многомиллионном уклонении от уплаты НДС »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.