В Управлении ФССП России по Краснодарскому краю прошла первая в наступившем году аттестация государственных гражданских служащих.

55 работников Управления со всего края прибыли в Краснодар для того, чтобы подтвердить свою профессиональную квалификацию. Срок аттестации для каждого индивидуален – он зависит, прежде всего, от периода нахождения гражданского служащего в занимаемой должности. График аттестации на год заблаговременно готовится отделом государственной службы и кадров Управления.



Комиссия, в которую вошли начальники профильных отделов аппарата Управления, подробно изучала характеристики, данные «экзаменуемым» их непосредственными начальниками. В документах содержались сведения об основных результатах работы, личных и деловых качествах, а в некоторых случаях, и о дисциплинарных взысканиях. Решение по каждому работнику принималось коллегиально.



Заместитель главного судебного пристава Краснодарского края Ю.Ю. Кунин провёл личное собеседование с каждым из прибывших работников. По результатам один из работников отправится получать дополнительное профессиональное образование на базе Учебно-методического центра Управления ФССП России по Ростовской области.



Аттестацию успешно прошли 46 государственных гражданских служащих. Остальным представится возможность «пересдать экзамен» в апреле.