В Краснодаре бывший директор инжинириговой компании подозревается в многомиллионном уклонении от уплаты НДС

Следственным отделом по Карасунскому округу СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ОАО «Энекс», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).



По версии следствия, руководитель инжиниринговой компании, предоставляющей услуги в области проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в сфере энергетики, предоставил в налоговый орган декларации по налогу на НДС за период с апреля 2013 по декабрь 2014 года, внеся в них ложные сведения, где были отражены фиктивные сделки с субподрядчиками. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 68 миллионов рублей, что составило особо крупный размер.



В настоящее время предприятие проходит процедуру банкротства. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы. Расследование продолжается.