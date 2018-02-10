Виктор Пестов провел рабочую встречу с руководителем общественного совета при УФСИН России по Краснодарскому краю Станиславом Бабиным. В ходе встречи состоялось подписание плана работы Общественного совета при начальнике УФСИН России по Краснодарскому краю на предстоящий период. Обсуждались текущие вопросы взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы с общественными организациями.

Участники встречи выразили уверенность в успешном продолжении сложившейся практики взаимодействия УФСИН России по Краснодарскому краю с региональной общественностью.