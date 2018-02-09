Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов провел рабочую встречу с главой Белореченского района Дмитрием Федоренко

На встрече обсуждались вопросы, связанные с деятельностью расположенной на территории района Белореченской воспитательной колонии.

Виктор Пестов и Дмитрий Федоренко подписали план работы попечительского совета Белореченской воспитательной колонии на 2018 год. Глава районной администрации, одновременно являющийся и председателем попечительского совета БВК, назвал оказание содействия воспитательной колонии в осуществлении возложенных на нее функций одним из своих приоритетов. Районная администрация продолжит уделять особое внимание несовершеннолетним осужденным. Будет делаться все возможное, чтобы подростки поскорее вернулись к законопослушной жизни и не совершили повторных преступлений.

В соответствии с подписанным планом в текущем году со стороны района будет оказана поддержка в организации и проведении на территории Белореченской воспитательной колонии культурно-массовых и спортивных мероприятий, кружковой работы. Сотрудники соответствующих служб возьмут шефство над несовершеннолетними осужденными, оставшимися без родительского попечения и нуждающимися в дополнительном социальном сопровождении после освобождения.

Еще одним направлением работы попечительского совета в 2018 году станет оказание содействия Белореченской воспитательной колонии в развитии на территории учреждения собственного производства и создании дополнительных рабочих мест для осужденных. Эту задачу постараются решить при поддержке действующего в районе бизнеса.

Кроме того, в преддверии чемпионата мира по футболу в колонии будет проведен ряд акций, направленных на популяризацию этого вида спорта. С помощью попечителей в учреждении организуют соревнования с участием профессиональных молодежных футбольных команд.