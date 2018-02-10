Задержан подозреваемый в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего, совершенных в поселке Лорис

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара краевого управления СКР продолжается расследование уголовного дела о стрельбе в лесополосе поселка Лорис, в результате которой было убито двое мужчин и ранен третий (ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ).

Напомним, вечером 4 января 2018 года в лесополосе поселка Лорис вблизи жедезнодорожной станции были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями тела, третий был доставлен в больницу.

В результате проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста следственного управления, а также сотрудников полиции по подозрению в совершении данных преступлений задержан 37-летний местный житель. Установлено, что в указанном месте собирались граждане для употребления спиртных напитков. По версии следствия, лица, посещавшие указанное место, сильно избили брата задержанного. Узнав об этом, мужчина приобрел обрез охотничьего ружья и патроны к нему и в указанный вечер пришел в лесополосу, где в тот момент распивала спиртное группа людей. Мужчина произвел в присутствующих из оружия 4 выстрела дробью, причинив двум мужчинам огнестрельные ранения, от которых те скончались на месте. Третий потерпевший смог убежать и обратиться за помощью к местным жителям, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов, его смерть не наступила в благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

После совершенного преступления злоумышленник скрылся, а оружие спрятал. В ходе проводимых следственных действий в гараже знакомого фигуранта было обнаружено и изъято ружье и боеприпасы к нему. По изъятым предметам назначены молекулярно-генетические, баллистическая и химическая экспертиза. Кроме того, обнаружены и изъяты полимерные пакеты с веществом неизвестного происхождения, по ним также назначено проведение химической экспертизы.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Также следствием будет дана юридическая оценка действиям подозреваемого в части законности приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.