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Почта России и РСПП подписали соглашение о сотрудничестве

Суббота, 10 февраля 2018 08:20
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Генеральный директор Почты России Николай Подгузов и президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» Александр Шохин заключили соглашение о сотрудничестве.

Предметом соглашения является сотрудничество сторон в сфере содействия деятельности Почты России со стороны российских деловых объединений, а также организация сотрудничества с российскими и зарубежными компаниями в предусмотренных законодательством РФ формах.

Данное соглашение позволит наиболее полно и рационально использовать профессиональный потенциал российских компаний и организаций и направлено на повышение эффективности сотрудничества между Почтой России и бизнес-сообществом.

Кроме того, РСПП будет оказывать содействие проведению процедуры акционирования Почты России. Стороны будут вести совместную работу по оптимизации модели трансграничной электронной торговли и логистики в соответствии с лучшими мировыми практиками.

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