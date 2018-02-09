«Кубаньводкомплекс» выполнил работы по устранению повреждения на сетях Таманского полуострова

Специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» оперативно выполнили работы по устранению повреждения на сетях Таманского полуострова. Повреждение произошло на магистральном водоводе МТ-2 диаметром 500 мм и повлекло за собой снижение давления воды. Об этом экстренно сообщил в диспетчерскую службу дежурный РЧВ г. Чиркова утром 8 февраля.

Бригада аварийно-восстановительных работ участка магистральных сетей РЭУ «Таманский групповой водопровод» оперативно выехала на осмотр водовода с целью обнаружения места утечки воды. Повреждение было обнаружено на ПК-45+10 - на стальной трубе образовалась поперечная трещина размером 30х150 мм.

С 10 часов утра были проведены работы по экстренному оповещению населения и предприятий об аварийном прекращении подачи воды в населенные пункты Темрюкского района. Специалистами были выполнены необходимые переключения, технологический сброс воды. Постепенно водоснабжение было прекращено в поселках Волна, Таманский, Артющенко, Веселовка, Прогресс, Виноградный и в станице Вышестеблиевская.

«Работы были осложнены большой протяженностью магистрального водовода, необходимостью откачки большого объема воды и разрытием котлована глубиной более 4 метров», - пояснил Александр Купянский, начальник участка магистральных сетей РЭУ «Таманский групповой водопровод».

Сварочные работы были завершены к 17.00 часам. После чего специалисты приступили к завершающему этапу работ – открытию задвижек и запуску насосных агрегатов на насосной станции второго подъема для наполнения водоводов и резервуаров чистой воды. В 19.00 уровень воды на РЧВ г. Боюр и г. Чиркова был полностью восстановлен с последующим восстановлением водоснабжения потребителям. Аварийно-восстановительные работы выполнены на высоком профессиональном уровне.