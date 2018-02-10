В Краснодарском крае 10 и 11 февраля метеорологи прогнозируют дождь с мокрым снегом

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные в регионе местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью опустится до 1−6 °С, при прояснении до -2 °С, днем 5−10 °С, на юге местами потеплеет до 14 °C. Ветер 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Краснодарском крае 10 и 11 февраля метеорологи прогнозируют дождь с мокрым снегомСуббота, 10 февраля 2018 08:24
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В Краснодаре в субботу ожидается солнечная погода. Ночью термометры покажут 3 °C, днем — 12 °C. В воскресенье прогнозируют дождь. Ночью похолодает до 2 °C, днем потеплеет до 8 °C. Ветер 4 м/с.
На Черноморском побережье местами дождь. Ночью будет 3−8 °С, днем 8−13 °С, местами по югу до 14−16 °С. Ветер 6−11 м/с, местами порывы до 14 м/с, 11 февраля в районе Новороссийска — 12−17 м/с, порывы 18−23 м/с.
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