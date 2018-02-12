Минобороны успешно испытало новую противоракету

Ракета системы ПРО успешно испытана российскими военными в Казахстане на полигоне «Сары-Шаган», сообщает официальный печатный орган российского Минобороны газета «Красная звезда».
«Объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько по окончании мероприятия заявил, что новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью», — говорится в газете.
Система ПРО, как одна из важнейших оборонительных систем, состоит на вооружении объединения противовоздушной и противоракетной обороны ВКС и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Она же служит для предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Минобороны успешно испытало новую противоракетуПонедельник, 12 февраля 2018 02:18
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Ракета системы ПРО успешно испытана российскими военными в Казахстане на полигоне «Сары-Шаган», сообщает официальный печатный орган российского Минобороны газета «Красная звезда».