Трамп хочет превратить МКС в частное предприятие

Администрация президента США Дональда Трампа планирует приватизировать Международную космическую станцию (МКС) и превратить ее в своего рода «частное предприятие на коммерческой основе». Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post, в распоряжение которой попала соответствующая проектная документация.



Вашингтон собирается прекратить финансирование МКС по линии NASA после 2024 года.

Но он не намерен отказываться от орбитальной станции и работает над планом, который может вывести ее из государственного в частный сектор.



«Решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС в 2025 году не означает, что сама станция будет возвращена с орбиты к тому времени — вполне возможно, что [представители соответствующей] промышленной отрасли могут продолжать управлять определенными элементами или функциями МКС в рамках будущей коммерческой платформы, — говорится в документе. — NASA будет расширять международные и коммерческие партнерства в течение следующих семи лет, с тем чтобы обеспечить непрерывный доступ людей и их присутствие на низкой околоземной орбите».