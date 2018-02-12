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В Краснодаре показали выставку работ пациентов психбольницы

Понедельник, 12 февраля 2018 02:31
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Жителям и гостям Краснодара стали доступны картину, созданные пациентами психиатрической больницы № 1 краевого центра.
Выставка «Свет Души» начала работать 10 февраля и будет открыта до 28-го числа. На ней представлены более 100 работ. Авторы создавали их в стенах больницы во время арт-терапии.

С людьми, имеющими душевные расстройства, во время терапии искусством работают врачи и психологи. Направление живописи курирует профессиональный художник и преподаватель Елена Патракова.

Кураторы выставки считают, что она не только отражает внутренние переживания пациентов, но и может показать горожанам их собственные переживания и внутренние противоречия.

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