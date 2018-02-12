〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Путин в Сочи встретится с лидером Палестины и главой ФИФА

Понедельник, 12 февраля 2018 02:32
Оцените материал
(0 голосов)

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино и проведет переговоры президентом государства Палестина Махмудом Аббасом 12 февраля в Сочи, сообщает Кремль.

«12 февраля состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, который посетит Россию с рабочим визитом. Планируется обменяться мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент РФ встретится в Сочи с финалистами конкурса «Лидеры России».

Прочитано 91 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Краснодаре показали выставку работ пациентов психбольницы Житель Сочи сдал билеты на рейс Ан-148 за несколько дней до катастрофы »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.