Путин в Сочи встретится с лидером Палестины и главой ФИФА

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино и проведет переговоры президентом государства Палестина Махмудом Аббасом 12 февраля в Сочи, сообщает Кремль.
«12 февраля состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, который посетит Россию с рабочим визитом. Планируется обменяться мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования», — говорится в сообщении.
Кроме того, президент РФ встретится в Сочи с финалистами конкурса «Лидеры России».
Путин в Сочи встретится с лидером Палестины и главой ФИФАПонедельник, 12 февраля 2018 02:32
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Президент России Владимир Путин встретится с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино и проведет переговоры президентом государства Палестина Махмудом Аббасом 12 февраля в Сочи, сообщает Кремль.
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