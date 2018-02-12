Житель Сочи сдал билеты на рейс Ан-148 за несколько дней до катастрофы

Он рассказал, что сам из города Орска, его родители живут в Орске. У него сегодня день рождения – ему исполнилось 37 лет. Он хотел отметить праздник на малой родине, где также у него заказан автомобиль.



"Но так получилось, что две недели назад мне позвонили из автосалона и сказали, что машина задерживается. И в итоге машину я должен забирать у нас 20-го числа", - сообщил он.



Максим рассказал, что сдал билеты.



"Я вот даже не знаю, расстраиваться или не расстраиваться, я одно хочу сказать, что я приношу всем соболезнования", - произнес он.



По его словам, он не считает, что ему повезло – он просто думает, что так сложились обстоятельства.