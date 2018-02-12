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Житель Сочи сдал билеты на рейс Ан-148 за несколько дней до катастрофы

Понедельник, 12 февраля 2018 02:34
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Он рассказал, что сам из города Орска, его родители живут в Орске. У него сегодня день рождения – ему исполнилось 37 лет. Он хотел отметить праздник на малой родине, где также у него заказан автомобиль.

"Но так получилось, что две недели назад мне позвонили из автосалона и сказали, что машина задерживается. И в итоге машину я должен забирать у нас 20-го числа", - сообщил он.

Максим рассказал, что сдал билеты.

"Я вот даже не знаю, расстраиваться или не расстраиваться, я одно хочу сказать, что я приношу всем соболезнования", - произнес он.

По его словам, он не считает, что ему повезло – он просто думает, что так сложились обстоятельства.

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