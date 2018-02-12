В Сочи назначен новый начальник УВД

Начальником УВД по городу Сочи назначен полковник полиции Сергей Огурцов. С сентября 2017 года он временно исполнял обязанности начальника сочинской полиции.

Прежний начальник УВД по Сочи генерал-майор полиции Василий Умнов покинул свой пост в конце августа 2017 года. Он возглавил подразделение МВД России по Белгородской области. Временно исполняющим обязанности начальника УВД был назначен Сергей Огурцов, занимавший на тот момент должность начальника полиции Сочи.