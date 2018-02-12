В Краснодаре директор организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Стиль», которая подозревается в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ). Установлено, что женщина является соучредителем и директором организации, основным видом деятельности которой является производство отделочных работ. По версии следствия, она предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость период с января 2012 по декабрь 2014 года, включив к вычету суммы НДС по фиктивным сделкам с контрагентами. В результате женщина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 54,6 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.