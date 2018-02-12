В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю на территории ст. Тбилисской Краснодарского края пресечена деятельность подпольного цеха по производству контрафактной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято: - автоматизированная линия розлива алкогольной продукции неполного цикла, включая аппарат по розливу по бутылкам, укупорочный аппарат; - линия ручного розлива алкогольной продукции; - этикетки, контрэтикетки, крышки, упаковочный материал, пустые бутылки; - 9 тыс бутылок готовой фальсифицированной алкогольной продукции (водка различных известных брендов: «Финская», «Хортиця», «Белая Березка», «Zero Black»), маркированной поддельными федеральными специальными марками, а также 7550 литров спиртосодержащей жидкости. В настоящее время, проводятся мероприятия, направленные на установление лиц причастных к указанной противоправной деятельности.